Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналисты проанализировали вероятные телефонные разговоры Медведчука с 2014 года

Понедельник, 17 мая 2021, 23:31
Журналисты проанализировали вероятные телефонные разговоры Медведчука с 2014 года

Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.

Источник: Денис Бигус в сюжете редакции Bihus.Info

Детали: Журналисты уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах.

По словам Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записям, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

 

Прямая речь Бигуса: "Главное - вопрос национальной безопасности доверили существу, которое боролось исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, что он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль.

Эти записи мы не случайно нашли на затерянном телефоне. Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это, давали Медведчуку все больше возможностей".

Больше деталей: Журналисты отмечают, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но к тому времени его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

Бигус пообещал, что следующие выпуски будут об экономике, бизнесе, политике.

Напомним: В июне 2014 года сообщалось, что Медведчук участвовал на ранней стадии переговоров в рамках трехсторонней контактной группы в Минске.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал информацию о начале контактов Медведчука в Донецке и Луганске.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукПорошенкоПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: