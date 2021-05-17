Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.

Источник: Денис Бигус в сюжете редакции Bihus.info

Детали: Журналисты уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах.

По словам Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записями, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

Прямая речь Бигуса: "Главное - вопрос национальной безопасности доверили существу, боролась исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль.

Эти записи мы не случайно нашли на затерянном телефоне. Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это давали Медведчуку все больше возможностей".

Больше деталей: Журналисты отмечают, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но к тому времени его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

Бигус пообещал, что следующие выпуски будут об экономике, бизнесе, политике.

Напомним: В июне 2014 года сообщалось, что Медведчук участвовал на ранней стадии переговоров в рамках трехсторонней контактной группы и Минске.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал информацию о начале контактов Медведчука в Донецке и Луганске.