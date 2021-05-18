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Нардепы отправили Степанова в отставку

Вторник, 18 мая 2021, 17:59
Нардепы отправили Степанова в отставку

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Источник: трансляция внеочередного заседания парламента 18 мая

Детали: "За" проголосовали 292 нардепа. Представление на освобождение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступая с трибуны, Шмыгаль назвал основной причиной такой инициативы - медленный прогресс с прививкой и поставками вакцин в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков его команда сделала все возможное.

По мнению министра, "провал вакцинации произошел во всем мире". Мировой процесс контрактации вакцин глава Минздрава назвал "винегетом из форсмажоров, политики и откровенного пиратства".

Степанов отметил, что у него  есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию и построить действенную украинскую медицину: "время и ваша поддержка", - обратился он к нардепам. Большинство депутатских фракций и групп в свою очередь выступили с резкой критикой действий главы Минздрава.

Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий отчитался, что комитет на своем заседании 17 мая рекомендовал нардепам определяться самим при голосовании в зале, что депутаты и сделали.

Против отставки проголосовал один нардеп - внефракционный Виктория Гриб.

Воздержались 8 депутатов: внефракционные Вадим Новинский и Сергей Магера, представитель группы "Довіра" Борис Приходько и пять "слуг": Александр Дануца, Дмитрий Микиша, Василий Мокан, Анастасия Ляшенко и Олег Тарасов. Не голосовали 26 нардепов.

Фракция "Батькивщина" еще в начале внеочередного заседания устроила демарш. Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что это "шоу защиты доброго царя и уничтожения плохих бояр" и ее депутаты покинули сессионный зал. 

Напомним: Степанов был назначен на должность 30 марта 2020 года. Он был третьим министром здравоохранения во времена президентства Зеленского после Зоряны Скалецкой и Ильи Емца.

Предыстория:

  • В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. 
  • По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
  • Сам Степанов обвинил в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".
  • На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

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Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтепановотставкаМинздравКабинет министров
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