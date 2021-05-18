Нардепы отправили Степанова в отставку

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Источник: трансляция внеочередного заседания парламента 18 мая

Детали: "За" проголосовали 292 нардепа. Представление на освобождение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступая с трибуны, Шмыгаль назвал основной причиной такой инициативы - медленный прогресс с прививкой и поставками вакцин в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков его команда сделала все возможное.

По мнению министра, "провал вакцинации произошел во всем мире". Мировой процесс контрактации вакцин глава Минздрава назвал "винегетом из форсмажоров, политики и откровенного пиратства".

Степанов отметил, что у него есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию и построить действенную украинскую медицину: "время и ваша поддержка", - обратился он к нардепам. Большинство депутатских фракций и групп в свою очередь выступили с резкой критикой действий главы Минздрава.

Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий отчитался, что комитет на своем заседании 17 мая рекомендовал нардепам определяться самим при голосовании в зале, что депутаты и сделали.

Против отставки проголосовал один нардеп - внефракционный Виктория Гриб.

Воздержались 8 депутатов: внефракционные Вадим Новинский и Сергей Магера, представитель группы "Довіра" Борис Приходько и пять "слуг": Александр Дануца, Дмитрий Микиша, Василий Мокан, Анастасия Ляшенко и Олег Тарасов. Не голосовали 26 нардепов.

Фракция "Батькивщина" еще в начале внеочередного заседания устроила демарш. Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что это "шоу защиты доброго царя и уничтожения плохих бояр" и ее депутаты покинули сессионный зал.

Напомним: Степанов был назначен на должность 30 марта 2020 года. Он был третьим министром здравоохранения во времена президентства Зеленского после Зоряны Скалецкой и Ильи Емца.

Предыстория:

В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

Сам Степанов обвинил в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".

На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

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