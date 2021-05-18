Нардепы отправили Степанова в отставку

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Источник: трансляция внеочередного заседания парламента 18 мая

Детали: "За" проголосовали 292 нардепа. Представление на освобождение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступая с трибуны, Шмыгаль назвал основной причиной такой инициативы - медленный прогресс с прививкой и поставками вакцин в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков его команда сделала все возможное.

Степанов отметил, что у него есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию и построить действенную украинскую медицину: "время и ваша поддержка", - обратился он к нардепам. Большинство депутатских фракций и групп в свою очередь выступили с резкой критикой действий главы Минздрава.

Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий отчитался, что комитет на своем заседании 17 мая рекомендовал нардепам определяться самым при голосовании в зале, что депутаты и сделали.

Дополняется ...