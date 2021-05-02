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Кулеба: В МИД России работает отдельная группа, чтобы "завалить" саммит Крымской платформы

Воскресенье, 2 мая 2021, 00:43
espreso.tv

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в Министерстве иностранных дел РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.

Источник: Кулеба в "Радио Свобода"

Прямая речь Кулебы: "Я думаю, что не только МИД, но и правозащитники, и журналисты, и гражданское общество, которому небезразлична судьба Крыма - это для всех нас важно, чтобы Крымская платформа стала успехом.

Тем более, что можем сказать: в российском МИДе действует целая группа, задача которой - "завалить" саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют".

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Напомним:

  • "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
  • Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Темы: Крымская платформаКулеба ДмитрийРосcия


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