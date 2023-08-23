Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия может закрыть глаза на деоккупацию Крыма так же, как делала это во время отступления с других оккупированных украинских территорий.

Источник: Зеленский на открытии саммита Крымской платформы

Прямая речь: "Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью. Это заслуженно, это героизм наших людей и оборонная поддержка наших партнеров.

...Украинские силы движутся вперед несмотря на все. Кто бы что ни говорил - вперед. А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма".

Детали: Зеленский подчеркнул, что основная задача Крымской платформы - готовить деоккупацию. Он отметил, что "Украина понимает, как вернется и сколько шагов нужно для этого сделать".

Также Зеленский прокомментировал заявления о "торговле территориями" с Россией.

Прямая речь: "Когда кто-то в мире говорит о нашей территории, оккупированной Россией, каждый раз это упоминание не о земле, а о детях, родителях, семьях.

...Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом. И все, кто здесь, вы утверждаете, что человеческая жизнь бесценна".