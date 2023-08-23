Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 августа 2023, 16:00
Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями
скрин с трансляции открытия Крымской платформы в марафоне новостей

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия может закрыть глаза на деоккупацию Крыма так же, как делала это во время отступления с других оккупированных украинских территорий.

Источник: Зеленский на открытии саммита Крымской платформы

Прямая речь: "Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью. Это заслуженно, это героизм наших людей и оборонная поддержка наших партнеров.

...Украинские силы движутся вперед несмотря на все. Кто бы что ни говорил - вперед. А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма".

Детали: Зеленский подчеркнул, что основная задача Крымской платформы - готовить деоккупацию. Он отметил, что "Украина понимает, как вернется и сколько шагов нужно для этого сделать".

Также Зеленский прокомментировал заявления о "торговле территориями" с Россией.

Прямая речь: "Когда кто-то в мире говорит о нашей территории, оккупированной Россией, каждый раз это упоминание не о земле, а о детях, родителях, семьях.

...Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом. И все, кто здесь, вы утверждаете, что человеческая жизнь бесценна".

Темы: ЗеленскийКрымская платформаКрымдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ
"На нескольких направлениях мы идем вперед" – Зеленский о контрнаступлении
Особый день: Флаг с подписями воинов подняли в Киеве в присутствии Зеленского
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: