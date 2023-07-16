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Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 09:11
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
КАТАЛиН НОВАК, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Президент Венгрии Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и приедет на Крымскую платформу 23 августа в Киеве, но перед этим посетит Закарпатье.

Источник: Telex.hu со ссылкой на пресс-службу венгерского президента, "Европейская правда"

Детали: Это также означает, что глава венгерского государства может снова лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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В президентском дворце добавили, что перед поездкой в Киев Каталин Новак посетит Закарпатье, где вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

Последний раз Новак лично встречалась с Зеленским 26 ноября 2022 года, когда прибыла в Украину через Польшу в сопровождении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Это был визит самого высокого уровня венгерского государства в украинскую столицу с начала войны.

Справка: Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в 2021 году в Киеве. На мероприятии присутствовал тогдашний президент Венгрии Янош Адер, который отметил, что память как об агрессии великой державы, так и о травме Трианона глубоко врезалась в сознание венгров, поэтому они точно знают, почему аннексия Крыма является такой чувствительной раной для народа Украины.

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Венгрию на Крымской платформе 2022 года представлял Петер Штарай, государственный секретарь, ответственный за политику энергоснабжения и безопасности в Министерстве иностранных дел и торговли. Тогда Штарай говорил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Венгрии и о том, что первоочередной целью Венгрии является установление мира.

Темы: ВенгрияЗакарпатьеКрымская платформавойна
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