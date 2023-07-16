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Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 09:11
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
КАТАЛиН НОВАК, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Президент Венгрии Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и приедет на Крымскую платформу 23 августа в Киеве, но перед этим посетит Закарпатье.

Источник: Telex.hu со ссылкой на пресс-службу венгерского президента, "Европейская правда"

Детали: Это также означает, что глава венгерского государства может снова лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В президентском дворце добавили, что перед поездкой в Киев Каталин Новак посетит Закарпатье, где вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

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Последний раз Новак лично встречалась с Зеленским 26 ноября 2022 года, когда прибыла в Украину через Польшу в сопровождении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Это был визит самого высокого уровня венгерского государства в украинскую столицу с начала войны.

Справка: Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в 2021 году в Киеве. На мероприятии присутствовал тогдашний президент Венгрии Янош Адер, который отметил, что память как об агрессии великой державы, так и о травме Трианона глубоко врезалась в сознание венгров, поэтому они точно знают, почему аннексия Крыма является такой чувствительной раной для народа Украины.

Венгрию на Крымской платформе 2022 года представлял Петер Штарай, государственный секретарь, ответственный за политику энергоснабжения и безопасности в Министерстве иностранных дел и торговли. Тогда Штарай говорил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Венгрии и о том, что первоочередной целью Венгрии является установление мира.

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Темы: ВенгрияЗакарпатьеКрымская платформавойна
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