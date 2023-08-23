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Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 16:42
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
фото: Рефат Чубаров в facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что к саммиту Крымской платформы присоединилась Сербия, таким образом количество участников увеличилось до 67.

Источник: Кулеба на открытии Крымской платформы, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Для меня честь приветствовать на этом третьем саммите новых участников: Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор, Объединенные Арабские Эмираты, Дунайская комиссия, ЮНЕСКО и Всемирная организация туризма. Наша общая цель остается неизменной - создавать условия для освобождения Крыма из оккупации, как и всех временно оккупированных территорий Украины".

Детали: Кулеба перед тем отметил, что в прошлом году количество участников Крымской платформы выросло до 60. Поэтому с новыми названными странами и организациями это уже 67.

Что предшествовало: 23 августа в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Среди топ-гостей, которые лично приехали в Украину - президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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Темы: Крымская платформаСербия
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