Вспышка Covid в Индии: за день от вируса умерло рекордное количество людей

Количество новых заражений коронавирусом в Индии несущественно уменьшилось в воскресенье, однако смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.

Источник: Reuters

Детали: В течение суток в Индии Covid диагностировали у 392 488 человек, всего в стране вирусом заразились уже 19,56 млн граждан. По состоянию на 2 мая коронавирус в стране унес жизни 215 542 человек.

Индийские больницы, морги и крематории перегружены, поскольку в стране уже 10 дней подряд добавляются ежесуточно сотни тысяч зараженных.

Около 10 индийских штатов и союзных территорий ввели карантин, несмотря на то, что федеральное правительство не хочет объявлять национальный локдаун.

Рабочая группа по COVID в стране посоветовала федеральному правительству ввести жесткий карантин по всей Индии.

Предыстория: В апреле премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что следует приложить все усилия, чтобы избежать локдауна.

Власти опасаются, что очередной строгий карантин будет иметь разрушительное воздействие на экономику, поскольку прошлогодний локдаун привел к рекордному падению производства на 24%.

Напомним: