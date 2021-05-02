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Вспышка Covid в Индии: за день от вируса умерло рекордное количество людей

Воскресенье, 2 мая 2021, 15:11
Фото: reuters

Количество новых заражений коронавирусом в Индии несущественно уменьшилось в воскресенье, однако смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.

Источник: Reuters

Детали: В течение суток в Индии Covid диагностировали у 392 488 человек, всего в стране вирусом заразились уже 19,56 млн граждан. По состоянию на 2 мая коронавирус в стране унес жизни 215 542 человек.

Индийские больницы, морги и крематории перегружены, поскольку в стране уже 10 дней подряд добавляются ежесуточно сотни тысяч зараженных.

Около 10 индийских штатов и союзных территорий ввели карантин, несмотря на то, что федеральное правительство не хочет объявлять национальный локдаун.

Рабочая группа по COVID в стране посоветовала федеральному правительству ввести жесткий карантин по всей Индии.

Предыстория: В апреле премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что следует приложить все усилия, чтобы избежать локдауна.

Власти опасаются, что очередной строгий карантин будет иметь разрушительное воздействие на экономику, поскольку прошлогодний локдаун привел к рекордному падению производства на 24%.

Напомним:

  • Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
  • Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных.
  • Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашего государства, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции

Темы: коронавирусИндияэпидемиялокдаун


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