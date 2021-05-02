Индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии
В Малайзии зарегистрирован случай высокоинфекционного штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии.
Источник: министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба, сообщает Reuters
Детали: Вариант вируса, названный B.1.617, был обнаружен у индийского гражданина, прошедшего проверку в международном аэропорту Куала-Лумпура.
Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала его как "интересный вариант", предполагая, что он может иметь мутации, которые сделают вирус более передаваемым, вызовут более тяжелое заболевание или позволят избежать иммунитета к вакцинам.
Министр не сообщил, когда был обнаружен штамм коронавируса.
Малайзия, в которой наблюдается рост числа случаев COVID-19, в среду запретила полеты в Индию и из нее и въезд в страну путешественникам из любого индийского пункта назначения, чтобы предотвратить распространение нового варианта коронавируса.
Малайзия сообщила о 3418 новых случаях заражения коронавирусом в воскресенье, в результате чего общее число заражений достигло 415 012 случаев, также зарегистрировано более 1500 смертей.
Предыстория:
- Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
- Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных.
- 2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.
- Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашего государства, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.