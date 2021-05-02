Индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии

В Малайзии зарегистрирован случай высокоинфекционного штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии.

Источник: министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба, сообщает Reuters

Детали: Вариант вируса, названный B.1.617, был обнаружен у индийского гражданина, прошедшего проверку в международном аэропорту Куала-Лумпура.

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала его как "интересный вариант", предполагая, что он может иметь мутации, которые сделают вирус более передаваемым, вызовут более тяжелое заболевание или позволят избежать иммунитета к вакцинам.

Министр не сообщил, когда был обнаружен штамм коронавируса.

Малайзия, в которой наблюдается рост числа случаев COVID-19, в среду запретила полеты в Индию и из нее и въезд в страну путешественникам из любого индийского пункта назначения, чтобы предотвратить распространение нового варианта коронавируса.

Малайзия сообщила о 3418 новых случаях заражения коронавирусом в воскресенье, в результате чего общее число заражений достигло 415 012 случаев, также зарегистрировано более 1500 смертей.

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