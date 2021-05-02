В России рассказали, сколько паспортов раздали в ОРДЛО

Почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Источник: пресс-центр МВД России в ответ на запрос ТАСС

Дословно: "С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года... гражданство РФ приобрело более 527 тысяч лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Детали: При этом, по данным российского МВД, почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали.

Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за "насильственное изменение основ конституционного строя России" и создают угрозу безопасности.

В МВД отметили, что работа по приему жителей ОРДЛО в гражданство РФ продолжается.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

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