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Тюрьма за ложь в декларации: "Венецианка" одобрила проект Зеленского

Вторник, 11 мая 2021, 14:41
Тюрьма за ложь в декларации: Венецианка одобрила проект Зеленского
Фото slovoidilo.ua

Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект № 4651 об усилении ответственности за ложь в декларациях получил положительную оценку Венецианской комиссии.

Источник: Офис президента

Дословно: "Венецианская комиссия положительно оценила эту законодательную инициативу президента. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте".

Детали: Этот проект закона возвращает наказание в виде лишения свободы за ложь в декларации.

Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до 2 лет, если разногласия с реальными доходами составят от 1,1 млн грн. до 4,5 млн грн.

Если разногласия – более 4,5 млн грн., то правонарушителю также грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до 2 лет.

Венецианская комиссия положительно оценила включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений и уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения. В ОПУ объяснили, что это позволит обеспечить ответственность для лиц, которые уже не занимают должностей, но по закону подают декларации после прекращения полномочий.

Также специалисты положительно оценили увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до 3 лет вследствие усиления наказания.

Кроме того, эксперты Венецианской комиссии отметили, что есть способ сделать возможным усиленное наказание для лиц, подавших недостоверные декларации за 2020 год.

Они отметили, что принцип запрета обратной силы закона во времени не препятствует законодателю требовать от служащих подать дополнительную имущественную декларацию в соответствии с новыми правилами или подтвердить достоверность представленной ранее. Именно к таким декларациям могут быть применены новые положения Уголовного кодекса.

Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект № 4651, чтобы как можно быстрее вернуть суровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства.

Что было раньше: Центр противодействия коррупции заявляет, что депутат от "Слуги народа" и председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский сфальсифицировал решение комитета по законопроекту о тюрьме за ложь в декларациях.

Предыстория:

  • 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Это решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полной проверке и мониторинге образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 4 декабря 2020 года Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.
  • 23 декабря 2020 года Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Украинская правда

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Темы: декларацииЗеленскийзаконодательство
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