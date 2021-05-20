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Зеленский о Порошенко: Я уже стал его приговором, он просто еще не осознал

Четверг, 20 мая 2021, 14:15

Президент Владимир Зеленский заявляет, что уже стал приговором для пятого президента Петра Порошенко, а тот просто еще не осознал это.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Я уже стал его приговором, он просто не хочет понять, что произошло.

Он много сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Все это добежит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхность того, что было сделано – для чего, для кого это происходило.

Я просто понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас, я не хочу об этом говорить – о деталях, об их шагах, об операциях, о бизнесе, о реальных специальных блокадах – чтобы зарабатывать деньги – того или иного направления, о Крыме и много о чем.

Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек – это ничто, и это нельзя исправить никогда, ничем, ни опытом, ни образованием – ничем, оно или есть, или нет. Поэтому я – реальный приговор для него, когда пошел в президенты".

Детали: По словам Зеленского, сейчас у него с Порошенко "нет никаких сантиментов, никаких разговоров", хотя он, как и мэр Киева Виталий Кличко, приходил к нему говорить.

Президент добавил, что Порошенко "уже не приходит, слава богу", чему он "очень рад", потому что "так легче жить и работать".

Зеленский отметил, что с ним все "хотят договариваться", но он "человек, который не способен на это от природы", поэтому считает, что "им не повезло".

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".
  • Офис генпрокурора после обнародования пленок открыл дело по статье "госизмена".
  • 20 мая 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для Порошенко еще впереди.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийПорошенко


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