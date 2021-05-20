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"Умка" и "Лаша Сван": полиция задержала влиятельных "воров в законе"

Четверг, 20 мая 2021, 09:16
Умка и Лаша Сван: полиция задержала влиятельных воров в законе

Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе": "Умку" задержали в аэропорту Днепра, а человека с кличкой "Лаша Сван" – в гостинице.

Источник: МВД и министр внутренних дел Арсен Аваков

Прямая речь Авакова: "Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью – полиция задержала двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессионализм оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся".

Детали: Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица с "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления совместно с Офисом генерального прокурора более года задокументировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе".

Известно, что "Умка", коронованный в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.

Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и в части Западного региона.

Документирование противоправной деятельности "воров в законе" проходило в два основных этапа.

Первый – в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации в Днепропетровской области разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-м его участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов" .

Второй этап состоялся 19 мая. Полицейские задержали двух "воров в законе": "Умку" – в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, "Лашу Сван" – в отеле.

 
 
 

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе).

 

Продолжаются обыски.

 
 

От УП: По данным СМИ, "Умка" – это 48-летний уроженец Днепра Сергей Олейник, который был возведен в ранг "вора в законе" в феврале 2014 года в Санкт-Петербурге. Посредником выступил известный одесский бандит Владимир Мелкий по кличке Полтава.

Лаша Сван (Лаша Очамчирский) – 47-летний уроженец грузинского города Рустави Лаша Джачвлиани, которого не раз задерживали в Киеве.

Предыстория:

  • Уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" вступила в силу в Украине с июня 2020 года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.
  • В феврале 2021 года в Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе": 28-летнему гражданину Грузии по кличке "Гига Озургетский" (был "коронован" в Греции в 2013 году), а также двум его "смотрящим".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к 557 "ворам в законе", известным в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалполицияАваковДнепр
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