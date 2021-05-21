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Прокуратура провела обыски в "Киевтеплоэнерго"

Пятница, 21 мая 2021, 11:07
Фото прокуратуры

Прокуратура совместно с фискальной службой провела обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий.

Источник: Киевская городская прокуратура, КГГА 

Детали: Обыски проходили в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019-2020 годов по заказу КП "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции теплосетей, капитальном ремонте аварийных участков теплосетей на общую сумму 260 млн грн.

Подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. При этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

В Киевской администрации сообщили, что КП "Киевтеплоэнерго" предоставляет необходимую информацию правоохранительным органам в производстве относительно одного из контрагентов.

В КГГА отметили, что запрос правоохранителей во время обыска касался деятельности должностных лиц "Киевтеплоэнерго", хотя уголовное производство касается налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности контрагента предприятия.

Украинская правда
Темы: Киевобыскипрокуратура


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