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Иран не признает решение суда Канады, назвавшего катастрофу самолета МАУ терроризмом

Суббота, 22 мая 2021, 16:23
Иран не признает решение суда Канады, назвавшего катастрофу самолета МАУ терроризмом

Министерство иностранных дел Ирана отказалось признавать решение высшего суда Онтарио, который постановил, что попадание ракет в самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране могло быть преднамеренным и назвал сбивание борта актом терроризма.

Источник: пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, которого цитирует Deutche Welle

Детали: В иранском МИД отметили, у канадского суда нет юрисдикции над этим делом, поэтому он не может принимать такие решения.

Прямая речь: "Все знают, что канадский суд не имеет юрисдикции над этой авиакатастрофой... (Решение - УП) не базируется на показаниях очевидцев".

Предыстория: Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 "были умышленными".

Основываясь на доказательствах, предоставленных истцами, судья Эдвард Белобаба допустил, что сбивание Ираном самолета рейса 752 было "актом терроризма".

В иске, который подали четверо родственников, потерявших своих близких в авиакатастрофе, они требуют выплатить 1,25 миллиона канадских долларов ($ 1,5 млн) в качестве компенсации.

Напомним:

  • В апреле Иран признал, что военные изначально знали, что это они сбили самолет МАУ, но требовали скрывать этот факт.
  • Самолет рейса PS 752 Тегеран-Киев был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
  • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранКанадасуд
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