Иран не признает решение суда Канады, назвавшего катастрофу самолета МАУ терроризмом

Министерство иностранных дел Ирана отказалось признавать решение высшего суда Онтарио, который постановил, что попадание ракет в самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране могло быть преднамеренным и назвал сбивание борта актом терроризма.

Источник: пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, которого цитирует Deutche Welle

Детали: В иранском МИД отметили, у канадского суда нет юрисдикции над этим делом, поэтому он не может принимать такие решения.

Прямая речь: "Все знают, что канадский суд не имеет юрисдикции над этой авиакатастрофой... (Решение - УП) не базируется на показаниях очевидцев".

Предыстория: Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 "были умышленными".

Основываясь на доказательствах, предоставленных истцами, судья Эдвард Белобаба допустил, что сбивание Ираном самолета рейса 752 было "актом терроризма".

В иске, который подали четверо родственников, потерявших своих близких в авиакатастрофе, они требуют выплатить 1,25 миллиона канадских долларов ($ 1,5 млн) в качестве компенсации.

Напомним: