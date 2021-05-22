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Іран не визнає рішення суду Канади, що назвав збиття літака МАУ тероризмом

Субота, 22 травня 2021, 16:23
Іран не визнає рішення суду Канади, що назвав збиття літака МАУ тероризмом

Міністерство закордонних справ Ірану відмовилося визнавати рішення вищого суду Онтаріо, який постановив, що влучення ракет в літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у Тегерані могло бути навмисним та назвав збиття борту актом тероризму.

Джерело: речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, якого цитує Deutche Welle

Деталі: В іранському МЗС зазначили, що у канадський суд не має юрисдикції над цією справою, тому не може ухвалювати такі рішення.

Пряма мова: "Всі знають, що канадський суд не має юрисдикції над цією авіакатастрофою… (Рішення – УП) не базується на свідченнях очевидців".

Передісторія: Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському незабаром після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року "були умисними".

Базуючись на доказах, наданих позивачами, суддя Едвард Белобаба допустив, що збиття Іраном літака рейсу 752 було "актом тероризму".

У позові, який подали четверо родичів, що втратили своїх близьких у авіакатастрофі, вони вимагають 1,25 мільйона канадських доларів ($1,5 млн) відшкодування.

Нагадаємо:

  • У квітні Іран визнав, що військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.
  • Літак рейсу PS 752 Тегеран-Київ був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
  • На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

"Українська правда" в Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранКанадасуд
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