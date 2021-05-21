Байден пообещал восстановить израильский "Железный купол" и помочь Газе
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил перемирие между Израилем и сектором Газа, также пообещал оказать помощь Газе и пополнить ракетами израильский "Железный купол".
Источник: Reuters
Прямая речь Байдена: "Мы продолжаем сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановление".
"Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией".
Детали: Байден пообещал пополнить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол".
Что касается помощи в восстановлении сектора Газа, ее США будут оказывать в партнерстве с Палестинской администрацией, а не движением ХАМАС, которое Штаты называют террористической организацией.
Президент США заявил, что имел 6 телефонных разговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а также общался с Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.
Кроме того, представители Байдена установили десятки контактов с другими чиновниками в Персидском заливе.
Предыстория:
- 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).