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Байден пообещал восстановить израильский "Железный купол" и помочь Газе

Пятница, 21 мая 2021, 03:49

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил перемирие между Израилем и сектором Газа, также пообещал оказать помощь Газе и пополнить ракетами израильский "Железный купол".

Источник: Reuters

Прямая речь Байдена: "Мы продолжаем сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановление".

"Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией".

Детали: Байден пообещал пополнить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол".

Что касается помощи в восстановлении сектора Газа, ее США будут оказывать в партнерстве с Палестинской администрацией, а не движением ХАМАС, которое Штаты называют террористической организацией.

Президент США заявил, что имел 6 телефонных разговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а также общался с Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

Кроме того, представители Байдена установили десятки контактов с другими чиновниками в Персидском заливе.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия
  • Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).

Темы: СШАБайденЗеленскийСектор Газа


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