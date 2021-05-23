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Вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — люди спасаются бегством

Воскресенье, 23 мая 2021, 00:29
Tom_Peyre_Costa / TWITTER

Один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться.

Источник: BBC, Reuters

Детали: Отмечается, что жители города Гома, который находится рядом, начали спасаться бегством, хватая матрасы и убегая к границе с соседней Руандой. Электричество было отключено в большей части города, а телефонные линии были заняты. В Гоме живут около 2 миллионов человек.

Дарио Тедески, вулканолог из Гомы, сказал Reuters, что Гома, похоже, не подвергается опасности.

Тем не менее, людям рекомендовано эвакуироваться в сторону города Саке. Представитель правительства Конго Патрик Муйя сказал, что власть внимательно следит за ситуацией, призывая население сохранять спокойствие.

Последнее извержение Ньирагонго произошло в 2002 году. После того, как лава потекла в Гому, 250 человек погибли и 120 тысяч остались без крова. Самое смертоносное извержение было в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.



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