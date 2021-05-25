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Российские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"

Вторник, 25 мая 2021, 00:18
Российские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК Фагот

На Донбассе российские оккупанты обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок Северное.

Источник: 10 Горно-Штурмовая Бригада в Facebook

Дословно: "С террикона шахты 6/7 в г. Горловка, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты.

Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая – на улицу Цветочная, у дома 16 ".

Детали: В сообщении говорится, что жертв обстрела нет.

Однако выпущеные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.

 

Напомним: течение понедельника, 24 мая, российско-оккупационные войска осуществили четыре провокационных обстрела позиций украинских защитников, те открыли ответный огонь. С нашей стороны без жертв.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОРДЛО
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