Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"

Вторник, 25 мая 2021, 00:18

На Донбассе российские оккупанты обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок Северное.

Источник: 10 Горно-Штурмовая Бригада в Facebook

Дословно: "С террикона шахты 6/7 в г. Горловка, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты.

Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая – на улицу Цветочная, у дома 16 ".

Детали: В сообщении говорится, что жертв обстрела нет.

Однако выпущеные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.

 

Напомним: течение понедельника, 24 мая, российско-оккупационные войска осуществили четыре провокационных обстрела позиций украинских защитников, те открыли ответный огонь. С нашей стороны без жертв.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только

ВидеоО возвращении контроля над "трубой": СМИ опубликовали новые "пленки Медведчука"

ВидеоБелорусские СМИ показали задержанного в Минске журналиста Протасевича

Украина перенаправит все рейсы в обход Беларуси – Данилов

Лондон намекает на причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair

Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью

Все новости...
Донбасс
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ВСУ ответили
Украина предлагает изменить подход к разминированию на Донбассе
Война на Донбассе: с начала суток гибридные войска РФ дважды обстреляли ВСУ
Последние новости
00:18
фотоРоссийские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"
23:45
Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только
23:32
ЕС поддержал запрет на полеты белорусским авиакомпаниям в Евросоюз
23:09
ВидеоО возвращении контроля над "трубой": СМИ опубликовали новые "пленки Медведчука"
22:24
Новости экономки: возможные санкции СНБО по "земельным махинаторам" и авиасообщение с Беларусью
22:21
Минэкономики хочет вдвое увеличить госпомощь аграриям в 2022 году
22:04
ВидеоБелорусские СМИ показали задержанного в Минске журналиста Протасевича
21:29
Улицу в Анкаре назовут именем украинского ученого
21:13
Новости 24 мая: подробности посадки самолета в Минске, реакция мира на этот инцидент
21:09
Мининфраструктуры работает над прекращением авиасообщения с Беларусью
Все новости...