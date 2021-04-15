Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.

Источник: президент Владимир Зеленский после заседания СНБО в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь Зеленского: "Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции до 12 физических и юридических лиц. И это не финал. Мы видим, что некоторые из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют 2-3 гражданства. С этим вопросом мы разберемся быстро.

Наконец внес предложение разработать базовый законопроект о статусе олигарха. Олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес, а влияние олигархов на экономику Украины, законы, Верховную Раду допускать больше нельзя ".

Детали: Сейчас президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.

Отмечается, что было 7 вопросов на повестке дня. Было несколько экономических тем, а вопрос Донбасса рассматривался тайно, потому Зеленский не может ничего рассказать .

Также президент напомнил о поездке к президенту Франции Эммануэля Макрона и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Предыстория:

На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

контрабандистов, против которых ввели санкции. После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

14 апреля СМИ сообщали, что правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины в соответствии с одобренными СНБО санкциями за контрабанду.

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