СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов
Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.
Источник: президент Владимир Зеленский после заседания СНБО в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь Зеленского: "Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции до 12 человек".
Детали: Сейчас президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.
Отмечается, что было 7 вопросов на повестке дня. Тема Донбасса рассматривалась тайно, потому Зеленский не сообщил подробностей.
Также президент напомнил о поездке к президенту Франции Эммануэля Макрона и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Предыстория:
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
- В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
- После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
- 14 апреля СМИ сообщали, что правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины в соответствии с одобренными СНБО санкциями за контрабанду.
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