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СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов

Четверг, 15 апреля 2021, 19:19

Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.

Источник: президент Владимир Зеленский после заседания СНБО в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь Зеленского: "Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции до 12 человек".

Детали: Сейчас президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.

Отмечается, что было 7 вопросов на повестке дня. Тема Донбасса рассматривалась тайно, потому Зеленский не сообщил подробностей.

Также президент напомнил о поездке к президенту Франции Эммануэля Макрона и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Предыстория:

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
  • В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
  • 14 апреля СМИ сообщали, что правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины в соответствии с одобренными СНБО санкциями за контрабанду.

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Украинская правда
Темы: СНБОЗеленскийконтрабанда


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