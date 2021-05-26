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Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба

Среда, 26 мая 2021, 16:56

Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, сейчас они в Каире.

Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре вылетят в Киев".

Детали: По словам Кулебы, операция переносилась дважды. Он добавил, что Украина и Египет приложили безумных усилий для создания безопасного коридора.

Министр отметил, что благодарен египетской стороне за сотрудничество.

Кулеба сообщил, что Украина одной из первых провела успешную операцию и вывезла из сектора Газа граждан трех стран.

Предыстория:

  • 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и сектором Газа продолжаются активные боевые действия
  • Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийСектор Газаукраинцы


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