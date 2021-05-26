Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба

Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, сейчас они в Каире.

Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре вылетят в Киев".

Детали: По словам Кулебы, операция переносилась дважды. Он добавил, что Украина и Египет приложили безумных усилий для создания безопасного коридора.

Министр отметил, что благодарен египетской стороне за сотрудничество.

Кулеба сообщил, что Украина одной из первых провела успешную операцию и вывезла из сектора Газа граждан трех стран.

Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

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