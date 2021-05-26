Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба
Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, сейчас они в Каире.
Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы
Прямая речь: "Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре вылетят в Киев".
Детали: По словам Кулебы, операция переносилась дважды. Он добавил, что Украина и Египет приложили безумных усилий для создания безопасного коридора.
Министр отметил, что благодарен египетской стороне за сотрудничество.
Кулеба сообщил, что Украина одной из первых провела успешную операцию и вывезла из сектора Газа граждан трех стран.
Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021
Предыстория:
- 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).