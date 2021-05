Соединенные Штаты заявили, что не вернутся к сотрудничеству с Россией в рамках Договора об открытом небе.

Источник: Reuters, Голос Америки

Детали: Об этом сообщил репортер Associated Press со ссылкой на информированные источники.

По данным американских чиновников, заместитель госсекретаря США Венди Шерман уже сообщила замглавы МИД России Сергею Рябкову, что США не будут возвращаться к соглашению, из которого вышли в ноябре прошлого года.

Тогда Вашингтон назвал причиной выхода нарушение условий Договора со стороны России. Россия осудила решение Соединенных Штатов.

