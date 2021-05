США повідомили Росії, що не поновлюватимуть Договір про відкрите небо – ЗМІ

Сполучені Штати заявили, що не повернуться до співпраці з Росією у рамках Договору про відкрите небо.

Джерело: Reuters, Голос Америки

Деталі: Про це повідомив репортер Associated Press із посиланням на поінформовані джерела.

За даними американських посадовців, заступниця Держсекретаря США Венді Шерман вже сповістила заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова, що США не повертатимуться до угоди, з якої вийшли у листопаді минулого року.

Тоді Вашингтон назвав причиною виходу порушення умов Договору з боку Росії. Росія засудила рішення Сполучених Штатів.

WASHINGTON (AP) — Ahead of Biden-Putin summit US tells Russia it won't rejoin Open Skies arms control pact.