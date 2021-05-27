2 миллиона украинцев выздоровели от COVID, 50 тысяч умерли за время пандемии

За сутки 26 мая в Украине зафиксировали 3 509 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1 402 человека, умерли 183 больных, выздоровели 16 867 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 2 193 367 человек, из них 2 006 918 человек выздоровели, 50 067 человек умерли.

11 января 2021 года Украина пересекла отметку в 20 тысяч летальных случаев от COVID-19, а 21 марта – 30 тысяч летальных случаев. То есть за последние два месяца коронавирус унес жизни еще 20 тысяч жителей Украины.

С марта 2020 года было проведено 10 105 901 тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 29 280 человек, методом ИФА – 12 440 человек, экспресс-тестами – 25 844 человека.

26 мая больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

МОЗ

Среди новых больных 193 ребенка и 82 медработника.