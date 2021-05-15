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Российская группа хакеров, напавшая на Colonial, — распустилась

Суббота, 15 мая 2021, 03:08

Российская хакерская группа Darkside, атаковавшая американский трубопровод Colonial Pipeline, прекратила свою деятельность - после того, как неизвестные отключили ее серверы.

Источник: AFP со ссылкой на американскую компанию по кибербезопасности Recorded Future

Детали: Recorded Future сообщила, что Darkside в своем веб-сообщении признала, что потеряла доступ к определенным серверов, используемых для веб-блога и для платежей. Darkside также заявила, что с его сервера были сняты криптовалютни платежи, что нанесло ущерб группе, позиционировала себя как официальный бизнес по захвату ИТ-систем жертв, пока они не заплатили за разблокировку.

Сайт Darkside, доступ к которому был получен через браузер Tor в "даркнете", содержал сообщение о том, что его невозможно найти.

Предыстория:

  • Компания Darkside стояла за атакой на американский трубопровод Colonial Pipeline 7 мая. Она проникла в сеть Colonial и получила почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.
  • Colonial Pipeline ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны.
  • Тогда компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9000 километров, чтобы сдержать кибератаки. Из-за нападения правительство США объявило чрезвычайное положение.
  • Colonial Pipeline, по данным СМИ, заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа за разблокировку файлов.
  • 14 мая трубопровод возобновил работу.

Темы: хакерыкибербезопасность


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