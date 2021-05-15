Российская группа хакеров, напавшая на Colonial, — распустилась

Российская хакерская группа Darkside, атаковавшая американский трубопровод Colonial Pipeline, прекратила свою деятельность - после того, как неизвестные отключили ее серверы.

Источник: AFP со ссылкой на американскую компанию по кибербезопасности Recorded Future

Детали: Recorded Future сообщила, что Darkside в своем веб-сообщении признала, что потеряла доступ к определенным серверов, используемых для веб-блога и для платежей. Darkside также заявила, что с его сервера были сняты криптовалютни платежи, что нанесло ущерб группе, позиционировала себя как официальный бизнес по захвату ИТ-систем жертв, пока они не заплатили за разблокировку.

Сайт Darkside, доступ к которому был получен через браузер Tor в "даркнете", содержал сообщение о том, что его невозможно найти.

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