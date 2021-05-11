Тех, кто встал в очередь в "Дии", будут прививать в субботу и воскресенье
Вторник, 11 мая 2021, 14:55
Те, кто записался в очередь на вакцинаю от коронавируса через приложение "Дия", смогут это сделать в выходные дни.
Источник: Сообщение на сайте президента
Детали: Во вторник в Офисе президента состоялось совещание по ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, указывается, что во время нее президент Владимир Зеленський поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации людей, которые записались на прививку через приложение "Дия".
Их пока 532 тысячи.
Также обсуждался вопрос о введении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме работать с 1 сентября текущего года.
Предыстория:
- Во вторник Степанов сообщил, что в этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".
- С начала вакцинации в Украине в целом привито 865 590 человек, из них первую дозу вакцины получили 865 588 человек, завершили вакцинацию 695 человек.