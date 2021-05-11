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Тех, кто встал в очередь в "Дии", будут прививать по выходным

Вторник, 11 мая 2021, 14:55
Тех, кто встал в очередь в Дии, будут прививать по выходным

Те, кто записался в очередь на вакцинаю от коронавируса через приложение "Дия", смогут это сделать в выходные дни.

Источник: Сообщение на сайте президента

Детали: Во вторник в Офисе президента состоялось совещание по ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, указывается, что во время нее президент Владимир Зеленський поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации людей, которые записались на прививку через приложение "Дия".

Их пока 532 тысячи.

Также обсуждался вопрос о введении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме работать с 1 сентября текущего года.

Отметим, что за "Дию" на прививку записываются как люди из групп риска, так и другие. О ком именно говорил министр - пока неизвестно, УП выясняет.

Предыстория:

  • Во вторник Степанов сообщил, что в этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".
  • С начала вакцинации в Украине в целом привито 865 590 человек, из них первую дозу вакцины получили 865 588 человек, завершили вакцинацию 695 человек.

Украинская правда
Темы: Діявакцинациякоронавирус
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