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"Википедия" ждет санкций от попытки России прижать к ногтю IT-гигантов

Пятница, 28 мая 2021, 15:01
Depositphotos

Российская версия "Википедии" может оказаться среди иностранных агентов и подпасть под санкции в случае открытия филиала в России, предупредили в "Викимедиа ру".

Источник: ТАСС и Газета.Ru

Детали: 21 мая в Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России.

Этот документ 28 мая рассматривают на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа ру", представляющей интересы "Википедии" в России, Станислав Козловский заявил комитету: "Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов".

Козловский отметил, что "Википедия" является некоммерческой организацией, ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента.

В комментарии для Газета.Ru Козловский объяснил: "Есть организации, которые являются независимыми в каждой стране, в Германии – Wikimedia Deutschland, во Франции – Wikimedia France, в России – "Викимедиа РУ", но они не имеют права участвовать в судах каких-то, принимать какие-то юридически значимые решения". 

По его словам, законопроект "о приземлении" не предусматривает деятельность в России таких компаний, как "Википедия".

"В отличие от всех остальных компаний, которые они называли, "Викимедиа РУ" – единственная некоммерческая, и создавать коммерческие компании она тоже не может. Поэтому есть такая проблема, в этом законе не учли, что далеко не все сайты с большой посещаемостью – это многомиллиардные корпорации", – сказал Козловский. 

21 мая члены комитета по информполитике и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в РФ должны создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.

Позже глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (один из авторов законодательной инициативы) уточнял, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. 

В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org.

Список может корректироваться.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Российские депутаты намерены принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, последнее пленарное заседание которой должно пройти 24 июня. 

Темы: Росcияинтернетсоцсети


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