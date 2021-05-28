Иск о запрете "Партии Шария": ОАСК назначил психолого-лингвистическую экспертизу
Окружной административный суд Киева назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу по иску Минюста о запрете "Партии Шария".
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: Во время судебного заседания 28 мая в ОАСК по иску Министерства юстиции о запрете деятельности политической партии "Партия Шария" министерство попросило экспертизу слов блогера Анатолия Шария, которые Служба безопасности посылала в Минюст.
В пресс-службе ОАСК подтвердили "Украинской правде", что экспертизу назначили по видеоматериалам Шария.
Суд удовлетворил ходатайство министерства и назначил по делу судебную комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.
Ее проведение суд поручил Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз имени Бокариуса. Суд постановил остановить производство по делу до окончания проведения судебной экспертизы.
Предыстория:
- В июле Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".
- В декабре Шарий, который сейчас проживает в Испании, похвастался, что выиграл иск в некоего ООО "Украинская правда", не имеет никакого отношения к одноименному интернет-издания.
- В феврале Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.