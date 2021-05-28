Иск о запрете "Партии Шария": ОАСК назначил психолого-лингвистическую экспертизу

Окружной административный суд Киева назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу по иску Минюста о запрете "Партии Шария".

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Во время судебного заседания 28 мая в ОАСК по иску Министерства юстиции о запрете деятельности политической партии "Партия Шария" министерство попросило экспертизу слов блогера Анатолия Шария, которые Служба безопасности посылала в Минюст.

В пресс-службе ОАСК подтвердили "Украинской правде", что экспертизу назначили по видеоматериалам Шария.

Суд удовлетворил ходатайство министерства и назначил по делу судебную комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

Ее проведение суд поручил Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз имени Бокариуса. Суд постановил остановить производство по делу до окончания проведения судебной экспертизы.

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