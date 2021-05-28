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ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу в справі про заборону "Партії Шарія"

П'ятниця, 28 травня 2021, 17:48
ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу в справі про заборону Партії Шарія

Окружний адміністративний суд Києва призначив психолого-лінгвістичну експертизу у справі за позовом Мін’юсту щодо заборони "Партії Шарія".

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Під час судового засідання 28 травня в ОАСК у справі за позовом Міністерства юстиції щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія" міністерство попросило експертизу слів блогера Анатолія Шарія, які Служба безпеки надсилала в Мін’юст.

У пресслужбі ОАСК підтвердили "Українській правді", що експертизу призначили по відеоматеріалах Шарія.

Суд задовольнив клопотання міністерства та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу.

Її проведення суд доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Бокаріуса. Суд ухвалив зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

Довідково: Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду.

Передісторія:

  • У липні Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія".
  • У грудні Шарій, який зараз проживає в Іспанії, похвалився, що виграв позов у якогось ТОВ "Українська правда", яке не має жодного відношення до однойменного інтернет-видання.
  • 16 лютого Шарію повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Українська правда

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Теми: ОАСКМін'юстСБУ
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