ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу в справі про заборону "Партії Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва призначив психолого-лінгвістичну експертизу у справі за позовом Мін’юсту щодо заборони "Партії Шарія".

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Під час судового засідання 28 травня в ОАСК у справі за позовом Міністерства юстиції щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія" міністерство попросило експертизу слів блогера Анатолія Шарія, які Служба безпеки надсилала в Мін’юст.

У пресслужбі ОАСК підтвердили "Українській правді", що експертизу призначили по відеоматеріалах Шарія.

Суд задовольнив клопотання міністерства та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу.

Її проведення суд доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Бокаріуса. Суд ухвалив зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

Довідково: Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду.

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