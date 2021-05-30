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За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу

Воскресенье, 30 мая 2021, 22:51
За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу
фото Ольги Кириленко, УП

За выходные в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировано 3467 человек.

Источник: первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник в Facebookпредседатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, данные Минздрава

Детали: В частности, в воскресенье прививки в этом Центре получили 2072 человека.

Вместе с тем, как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, в Центре вакцинации на базе Арены-Львов во Львове за субботу и воскресенье вакцинировали 1041 жителя Львовщины, зарегистрированного в приложении "Дія".

При этом, по данным Минздрава, в субботу, 29 мая, в Украине против COVID-19 было привито 8592 человека. Из них вакцинировано первой дозой - 7119 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 1473 человека.

За 29 мая было сделано в 8223 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 102 мобильных бригад по иммунизации и 300 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок за 29 мая было проведено в Киеве - 1402 прививки, а за весь период прививочной кампании - также в Киеве - 119301 прививку.

Что предшествовало: 29 мая в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дію".

При этом вакцинация происходила не только по предварительному согласованию, но и в формате живой очереди для всех, кто изъявил такое желание и имел соответствующую запись в прилодении "Дія".

Во Львове в тот же день Центр вакцинации открылся на стадионе Арена Львов.

В воскресенье подобный центр открылся в Одессе на стадионе Одесской национальной юридической академии.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКиев
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