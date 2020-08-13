Студенты КНУ хотят лишить Лукашенко докторской степени вуза
Инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.
Источник: выпускница КНУ Алена Никулина в Facebook
Дословно из обращения: "Обращаемся к вам с просьбой инициировать лишение Александра Григорьевича Лукашенко звания Почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы Президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора".
Детали: Диплом Почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский.
По состоянию на 15:00 обращение подписали более 130 человек. Документ продолжают подписывать.
Читайте также Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
- В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против действий президента Александра Лукашенко после выборов главы государства, которые состоялись 9 августа.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.