Студенты КНУ хотят лишить Лукашенко докторской степени вуза

Инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.

Источник: выпускница КНУ Алена Никулина в Facebook

Дословно из обращения: "Обращаемся к вам с просьбой инициировать лишение Александра Григорьевича Лукашенко звания Почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы Президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора".

Детали: Диплом Почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский.

По состоянию на 15:00 обращение подписали более 130 человек. Документ продолжают подписывать.

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