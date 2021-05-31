Шарий обжаловал решение Литвы отобрать у него статус беженца

Подозреваемый в госизмене в Украине блогер Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

Об этом рассказал в видеоблоге редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - рассказал Сидоренко.

По его словам, теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и в Шария не будет статуса", - считает редактор "ЕП".

Лишение статуса будет означать для Шария нелегальное пребывание в государствах Евросоюза, добавил Сидоренко.

"У него будет несколько выходов. Один из них - вернуться в Украину. Мы понимаем, что он этого не сделает.

Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...

И здесь очень важно, что Украина ведет против него дело. В случае, если украинская прокуратура сможет убедить испанскую власть или власть другого государства ЕС в том, что расследование правдивое, его должны выдать Украине", - пояснил Сидоренко.

Как ранее сообщала "Европейская правда", Литва лишила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.

По данным источника "Украинской правды", 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что он преследуется со стороны режима президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.

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