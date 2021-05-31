Шарій оскаржив рішення Литви відібрати у нього статус біженця

Підозрюваний у держзраді в Україні блогер Анатолій Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця.

Про це розповів у відеоблозі редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - розповів Сидоренко.

За його словами, тепер суди Литви повинні підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.

"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає редактор "ЄП".

Позбавлення статусу означатиме для Шарія нелегальне перебування у державах Євросоюзу, додав Сидоренко.

"У нього буде кілька виходів. Один із них – повернутися в Україну. Ми розуміємо, що він цього не зробить.

Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата у Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може лишатися у інших країнах ЄС, доки його, скажімо, не депортують…

І тут дуже важливо, що Україна веде проти нього справу. У разі, якщо українська прокуратура зможе переконати іспанську владу або владу іншої держави ЄС в тому, що розслідування правдиве, його мають видати до України", - пояснив Сидоренко.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", Литва позбавила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця.

За даними джерела "Української правди", 10 травня 2021 року Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

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