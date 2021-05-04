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Степанов: "Спутника" в Украине не будет

Вторник, 4 мая 2021, 16:01
Фото с Facebook Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Россия распространяет в мире фейки о других вакцинах, чтобы протолкнуть собственный "Спутник", но в Украине российской вакцины не будет.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca – связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения.

Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет".

Детали: Он добавил, что Украину тоже "пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

Министр отметил, что те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России.

Он призвал украинцев не верить фейкам, "соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".

Предыстория:

  • Ранее Европейская служба внешних связей (European External Action Service, EEAS) сообщила, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации.
  • По словам Степанова, с начала 2021 года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

Темы: СтепановРосcиявакцинациядезинформация


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