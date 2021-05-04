Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов: "Спутника" в Украине не будет

Вторник, 4 мая 2021, 16:01
Степанов: Спутника в Украине не будет
Фото с Facebook Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Россия распространяет в мире фейки о других вакцинах, чтобы протолкнуть собственный "Спутник", но в Украине российской вакцины не будет.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca – связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения.

Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет".

Детали: Он добавил, что Украину тоже "пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

Министр отметил, что те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России.

Он призвал украинцев не верить фейкам, "соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".

Предыстория:

  • Ранее Европейская служба внешних связей (European External Action Service, EEAS) сообщила, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации.
  • По словам Степанова, с начала 2021 года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтепановРосcиявакцинациядезинформация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Степанов
Комаровский: Степанов – сильный министр, он был на своем месте
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: