Степанов: "Спутника" в Украине не будет
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Россия распространяет в мире фейки о других вакцинах, чтобы протолкнуть собственный "Спутник", но в Украине российской вакцины не будет.
Источник: Степанов в Facebook
Прямая речь: "Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca – связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения.
Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет".
Детали: Он добавил, что Украину тоже "пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".
Министр отметил, что те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России.
Он призвал украинцев не верить фейкам, "соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".
Предыстория:
- Ранее Европейская служба внешних связей (European External Action Service, EEAS) сообщила, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации.
- По словам Степанова, с начала 2021 года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.