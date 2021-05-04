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Вакцинировать от COVID 70% американцев – Байден объявил о планах до 4 июня

Вторник, 4 мая 2021, 23:22

Президент США Джо Байден заявил о намерениях вакцинировать от коронавируса 70% взрослых американцев до 4 июня.

Источник: CNN

Детали: Речь идет о прививках хотя бы одной дозой вакцины. Пока же вакцинированы уже 145 миллионов взрослых – 56% населения США. Все они получили хотя бы одну дозу препарата.

В среднем каждый день в течение последней недели в США вакцинировали 882 тысяч взрослых.

Таким образом, чтобы достичь озвученной Байденом цели прививки необходимо сделать еще 35 миллионам американцев.

Что предшествовало: За последние сутки в США сделали 4 миллиона прививок. В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Предыстория:

  • В середине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
  • Также Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.

Украинская правда
Темы: СШАвакцинацияБайден


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