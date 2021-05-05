Венедиктова сменила прокурора, который трижды закрывал "Роттердам +"

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

Источник: Венедіктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: Есть одно уголовное производство, в ходе расследования которого я вынуждена обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП. Обычно, сотрудники этих двух органов работают слаженно и продуктивно. Речь идет о так называемом деле "Р +".

Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук.

Три раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались к ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были, и в отводе было отказано. Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения - ситуация сложная.

Я не должна и не стану игнорировать статус этого дела и степень ее чувствительности для гражданского общества. Я не делала этого и раньше: каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в ФБ или в разговорах с журналистами.

Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важен и резонансен, что места для процессуальных ошибок нет.

Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+".

Что было раньше: Руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко третий раз закрыл это производство, хотя предыдущие его аналогичные действия отменялись прокурором высшего уровня и судом.

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