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Защита от РФ: США активно рассматривают предоставление Украине систем ПВО

Пятница, 7 мая 2021, 08:56
Защита от РФ: США активно рассматривают предоставление Украине систем ПВО

Соединенные Штаты думают над тем, какое дополнительное вооружение предоставить Украине для защиты от российской агрессии.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Радио Свобода"

Детали: Журналистка напомнила Блинкену о двух недавних заявлениях от представителей руководства Украины. Одно касалось просьбы к США предоставить Украине системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, вторая - идеи, что США должны разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Учитывая выше сказанное, она спросила госсекретаря, рассматривают ли США возможность предоставления Украине чего-то из вышеперечисленного.

Прямая речь Блинкена: "Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащения, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения".

Предыстория: В четверг состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Зеленский  обсудил с ним вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине. В то же время Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Помимо этого, состоялась встреча госсекретаря США, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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