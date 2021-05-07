Встреча Блинкена с Епифанием: митрополит ПЦУ раскрыл детали разговора

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний рассказал, о чем разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время их встречи в Киеве.

Источник: Епифаний в Facebook, пресс-служба ПЦУ

Прямая речь: "Благодарен госсекретарю по вдумчивую беседу. Принцип свободы вероисповедания был положен в основу развития США, и его защита остается одним из приоритетов. На оккупированных Россией территориях свобода вероисповедания постоянно грубо нарушается, поэтому важно международное внимание к этой проблеме. В разговоре с госсекретарем также обсудили вопросы становления и развития Православной церкви Украины".

Детали: Встреча состоялась 6 мая. В ее начале Епифаний и Блинкен приняли участие в церемонии почтения памяти погибших украинских героев, возложив цветы к Стене памяти. Далее глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.

Особое внимание во время встречи также было уделено "важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности".

Также были обсуждены планы следующих двусторонних контактов.

Епифаний выразил особую благодарность Соединенным Штатам "за твердую поддержку Украины в противодействии внешним вызовам и консолидацию международного сообщества в борьбе за восстановление территориальной целостности нашего государства".

Предыстория: В четверг состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Зеленский обсудил с ним вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине. В то же время Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Помимо этого, состоялась встреча госсекретаря США, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.