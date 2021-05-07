Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Встреча Блинкена с Епифанием: митрополит ПЦУ раскрыл детали разговора

Пятница, 7 мая 2021, 11:28

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний рассказал, о чем разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время их встречи в Киеве.

Источник: Епифаний в Facebook, пресс-служба ПЦУ

Прямая речь: "Благодарен госсекретарю по вдумчивую беседу. Принцип свободы вероисповедания был положен в основу развития США, и его защита остается одним из приоритетов. На оккупированных Россией территориях свобода вероисповедания постоянно грубо нарушается, поэтому важно международное внимание к этой проблеме. В разговоре с госсекретарем также обсудили вопросы становления и развития Православной церкви Украины".

 

Детали: Встреча состоялась 6 мая. В ее начале Епифаний и Блинкен приняли участие в церемонии почтения памяти погибших украинских героев, возложив цветы к Стене памяти. Далее глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.

 

Особое внимание во время встречи также было уделено "важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности".

Также были обсуждены планы следующих двусторонних контактов.

 

Епифаний выразил особую благодарность Соединенным Штатам "за твердую поддержку Украины в противодействии внешним вызовам и консолидацию международного сообщества в борьбе за восстановление территориальной целостности нашего государства".

Предыстория: В четверг состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Зеленский  обсудил с ним вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине. В то же время Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Помимо этого, состоялась встреча госсекретаря США, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.

Украинская правда
Темы: Православная Церковь УкраиныСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, инфографикаМинздрав будет выводить из красной зоны последнюю область

Защита от РФ: США активно рассматривают предоставление Украине систем ПВО

COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысячи госпитализированных

Главные новости четверга и ночи: связанная со "слугами" сеть ботов, Блинкен и Зеленский

Индия побила собственный COVID-рекорд по количеству новых больных

Ветеран АТО Пекельный, на которого напали пятеро: Взял нож, чтобы напугать

Все новости...
Православная Церковь Украины
Пасхальные богослужения: прихожане УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
Христос онлайн
Пасха: трансляция торжественного богослужения ПЦУ
Последние новости
11:51
Военные поддерживают ветерана АТО, которого подозревают в умышленном убийстве
11:38
В Минздраве назвали даты повторных прививок против COVID-19 различными вакцинами
11:28
фотоВстреча Блинкена с Епифанием: митрополит ПЦУ раскрыл детали разговора
11:04
Кулеба рассказал детали переговоров с главами МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга
11:03
В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям Приватбанка
10:48
Блинкен о кадровых изменениях в "Нафтогазе": Это потенциальный вред имиджу Украины
10:25
Ляшко уточнил, когда можно праздновать свадьбу и ходить в спортзал
10:24
Официальный курс: гривня ослабла к евро
10:23
видео, инфографикаМинздрав будет выводить из красной зоны последнюю область
09:57
Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства
Все новости...