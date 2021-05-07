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"Я переехал пограничника...": суд заслушал аудио доказательства по делу убийства офицера ГПСУ

Пятница, 7 мая 2021, 18:19

Тячевский районный суд рассмотрел аудиодоказательства по делу об убийстве пограничника Вадима Березенского в ноябре 2018 года.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: На заседании 6 мая суд в частности заслушал записи телефонных разговоров контрабандиста после совершения им смертельного наезда на начальника отдела пограничной службы "Деловое".

В переговорах со своими сообщниками подозреваемый фактически признался в совершенном им преступлении, в частности сообщив, что он переехал пограничника автомобилем, отмечают в ГПСУ.

В то же время, как уточнила УП пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, подозреваемый своей вины не признает.

В ГПСУ отмечают, что это уже седьмое слушание новым судейским составом после переноса рассмотрения дела из Раховского районного суда. В сентябре 2020 года дело начали рассматривать заново. За 8 месяцев суд 5 раз собирался для продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве и только два раза чтобы рассмотреть доказательства по делу.

На вчерашнем заседании суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 4 июля. Следующее заседание на котором, возможно, будут заслушаны свидетели наезда на офицера пограничника, запланировано на 16 июня.

Предыстория:

  • Убийство начальника отдела пограничной службы "Деловое" произошло еще в ноябре 2018 года. Тогда пограничники задержали нарушителя границы со значительной суммой валюты, на помощь которому прибыл Иван Магей (подозреваемый).
  • Мужчина, который прибыл "спасать" нарушителя, за рулем автомобиля марки "Ауди" иностранной регистрации совершил наезд на начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, в результате которого тот скончался.
  • Магея вскоре задержали в результате проведенных розыскных мероприятий.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаубийствосуд


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