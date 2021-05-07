Степанов: Индийский штамм коронавируса скоро будет в Украине, поражает молодежь

Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.

Источник: Степанов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским".

Детали: По словам Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек.

"Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - отметил министр.