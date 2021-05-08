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Похищение Чауса: СБУ расследует производство по двум статьям

Суббота, 8 мая 2021, 10:54

В Службе безопасности подтвердили, что расследуют уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через государственную границу.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, источник УП

Дословно: "Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. По признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас другие данные разглашению не подлежат".

Детали: Вместе с тем, по данным источника УП, в пятницу следователями действительно была допрошена мама Чауса.

Что предшествовало: В ночь на субботу Hromadske со ссылкой на адвоката Чауса Александра Вишневого сообщило, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исчезновения экс-судьи в Молдове.

Предыстория:

  • 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
  • Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.
  • МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
  • По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

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Украинская правда
Темы: СБУсудМолдова


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