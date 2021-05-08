В Киеве снова растет количество случаев коронавируса

В Киеве 7 мая обнаружили 753 случая коронавируса, 37 больных умерли и 1268 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (113), Соломенском (110) и в Дарницком (103) районах.

Госпитализированы 93 больных COVID-19 и 129 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Среди новых заболевших – 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

С начала пандемии в Киеве обнаружили 198 721 случаи коронавируса, умерли 4 787 больных, преодолели COVID 127 886 киевлян.

Что предшествовало: В Киеве 6 мая обнаружили 611 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1 303 человека.

5 мая в Киеве обнаружили 622 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 704 человека.

В сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19 408 выздоровлений.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП