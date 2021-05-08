Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова растет количество случаев коронавируса

Суббота, 8 мая 2021, 11:32
В Киеве снова растет количество случаев коронавируса
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве 7 мая обнаружили 753 случая коронавируса, 37 больных умерли и 1268 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (113), Соломенском (110) и в Дарницком (103) районах.

Госпитализированы 93 больных COVID-19 и 129 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Среди новых заболевших – 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

С начала пандемии в Киеве обнаружили 198 721 случаи коронавируса, умерли 4 787 больных, преодолели COVID 127 886 киевлян.

Что предшествовало: В Киеве 6 мая обнаружили 611 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1 303 человека.

5 мая в Киеве обнаружили 622 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 704 человека.

В сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19 408 выздоровлений.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: