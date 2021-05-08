Возможный разговор Медведчука с главарем "ДНР" Пушилиным: СМИ опубликовали запись

На сайте украинского "24 канала" появилось сообщение о получении записи возможной разговора кума Путина и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с представителем оккупационной власти ОРДО на переговорах ТКГ в Минске Денисом Пушилиним.

Источник: публикация "24 канала"

Детали: На записи двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса Медведчука и Пушилина, дружески общаются и обмениваются поздравлениями. При этом оба желают друг другу "побольше побед в жизни".

По данным журналистов "24 канала", данный разговор состоялся 9 мая 2015. Тогда вероятно Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" - днем рождения и 9 мая.

В свою очередь человек с голосом, похожим на голос Пушилина, благодарит, и поздравляет собеседника в ответ словами "дай нам бог побольше побед в жизни".

Цитата из разговора: "Поздравляю, Денис Владимирович (вероятно, говорит Медведчук - УП), во-первых, с днем ​​рождения. Во-вторых, с днем ​​победы".

Напомним: