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Возможный разговор Медведчука с главарем "ДНР" Пушилиным: СМИ опубликовали запись

Суббота, 8 мая 2021, 18:26
Возможный разговор Медведчука с главарем ДНР Пушилиным: СМИ опубликовали запись

На сайте украинского "24 канала" появилось сообщение о получении записи возможной разговора кума Путина и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с представителем оккупационной власти ОРДО на переговорах ТКГ в Минске Денисом Пушилиним.

Источник: публикация "24 канала"

Детали: На записи двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса Медведчука и Пушилина, дружески общаются и обмениваются поздравлениями. При этом оба желают друг другу "побольше побед в жизни".

По данным журналистов "24 канала", данный разговор состоялся 9 мая 2015. Тогда вероятно Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" - днем рождения и 9 мая.

В свою очередь человек с голосом, похожим на голос Пушилина, благодарит, и поздравляет собеседника в ответ словами "дай нам бог побольше побед в жизни".

Цитата из разговора: "Поздравляю, Денис Владимирович (вероятно, говорит Медведчук - УП), во-первых, с днем ​​рождения. Во-вторых, с днем ​​победы".

Напомним:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Состояние лидера оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука в 2020 году выросло вдвое по сравнению с 2019 годом, а большинство сбережений он хранит в российских рублях в белорусском банке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукОРДЛОПушилинтерроризмДонбасс
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