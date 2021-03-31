Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое – "Схемы"

Денежные активы лидера оппозиционной платформы "За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом, а большинство сбережений он хранит в российских рублях в белорусском банке.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты проанализировали декларации политика за 2019 и 2020 годы.

По их подсчетам, с учетом актуального курса валют в соответствующие периоды, в 2019 году активы семьи Медведчука составляли 7 017 878 евро, а уже в 2020 году - 14 420 848 евро.

И если в предыдущий отчетный период средства хранились преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году наибольшая сумма размещается на счету жены представителя ОПЗЖ Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанк" и в российских рублях – более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

Владельцем этого банка является белорусский олигарх Николай Воробей. Последний в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине. В "Центре противодействия коррупции" Воробья называют "банкиром" Медведчука и соратника Тараса Козака – владельца запрещенных СНБО телеканалов.

Кроме того, в декларации произошли и другие изменения. Оксана Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". В списке компании также больше не указываются Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В то же время Марченко стала обладательницей двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом: ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг". Последняя компания выступает заказчиком работ по модернизации санкционного "Новошахтинского завода нефтепродуктов".

Предыстория:

29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Владимира Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения

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