Из-за взрыва возле школы в Кабуле погибли по меньшей мере 55 человек – СМИ

В Кабуле - столице Афганистана из-за взрывов возле школы погибли по меньшей мере 55 человек и получили ранения более 150, среди которых - преимущественно учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет.

Источник: Reuters, Euronews, АР

Детали: Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в теракте "Талибан".

Однако, ни одна боевоя группировка пока не взяла на себя ответственность за совершенный взрыв.

По сообщению чиновника службы безопасности, которого цитирует Reuters, большинство жертв - ученики, которые вышли из школы Сайед-уль-Шухада.

На кадрах, обнародованных ToloNews, зафиксированные разбросаны учебники и школьные портфели на окровавленной дороге.

Очевидцы же теракта спешили на помощь пострадавшим.

По сообщению пресс-секретаря Министерства образования Наджиб Ариан, в школе ученики учились в три смены, а больше всего пострадавших – среди учениц 2-й смены.

Напомним: Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

"Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.