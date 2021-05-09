Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за взрыва возле школы в Кабуле погибли по меньшей мере 55 человек – СМИ

Воскресенье, 9 мая 2021, 00:45
Из-за взрыва возле школы в Кабуле погибли по меньшей мере 55 человек – СМИ

В Кабуле - столице Афганистана из-за взрывов возле школы погибли по меньшей мере 55 человек и получили ранения более 150, среди которых - преимущественно учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет.

Источник: Reuters, Euronews, АР

Детали: Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в теракте "Талибан".

Однако, ни одна боевоя группировка пока не взяла на себя ответственность за совершенный взрыв.

По сообщению чиновника службы безопасности, которого цитирует Reuters, большинство жертв - ученики, которые вышли из школы Сайед-уль-Шухада.

На кадрах, обнародованных ToloNews, зафиксированные разбросаны учебники и школьные портфели на окровавленной дороге.

Очевидцы же теракта спешили на помощь пострадавшим.

По сообщению пресс-секретаря Министерства образования Наджиб Ариан, в школе ученики учились в три смены, а больше всего пострадавших – среди учениц 2-й смены.

Напомним: Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

"Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.

Темы: Афганистантеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: