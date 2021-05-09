Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен

В апреле представители ОРДЛО передали украинской стороне свои списки на обмен пленными.

Источник: член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО.

Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают".

Детали: По ее словам, это "маленький, но существенный шаг, который дает надежду, что все-таки мы придем к тому, что обмен произойдет".

"Еще рано говорить, сколько человек мы передадим и сколько получим, потому что только началась работа с этими списками", - отметила Иванова.