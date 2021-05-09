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Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен

Воскресенье, 9 мая 2021, 21:15
Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен
фото Офиса президента

В апреле представители ОРДЛО передали украинской стороне свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Источник: член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО.

Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают".

Детали: По ее словам, это "маленький, но существенный шаг, который дает надежду, что все-таки мы придем к тому, что обмен произойдет".

"Еще рано говорить, сколько человек мы передадим и сколько получим, потому что только началась работа с этими списками", - отметила Иванова.

Что предшествовало: 20 ноября 2020 года глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала российским оккупантам список на взаимный обмен.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Темы: пленныеОРДЛО
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