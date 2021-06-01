СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО

Сотрудники СБУ задержали на Львовщине двух "воров в законе", против которых ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "28 мая в Стрые сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций.

Сейчас продолжаются следственные действия, до завершения которых разглашение дополнительной информации не представляется возможным".

Детали: Подробностей СБУ не раскрывает, но по данным источника УП, задержанные - гражданин РФ Виктор Панюшин и грузин Реваз Катамадзе. Их имена есть в санкционном списке СНБО относительно "воров в законе".

По данным СМИ, 62-летний Виктор Панюшин - известный в криминальном мире как "Витя Пан", находится в розыске Интерпола.

Катамадзе - 47 лет, в преступном мире его знают как "Магало" или "Резо".

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