СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО
Сотрудники СБУ задержали на Львовщине двух "воров в законе", против которых ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах
Дословно СБУ: "28 мая в Стрые сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций.
Сейчас продолжаются следственные действия, до завершения которых разглашение дополнительной информации не представляется возможным".
Детали: Подробностей СБУ не раскрывает, но по данным источника УП, задержанные - гражданин РФ Виктор Панюшин и грузин Реваз Катамадзе. Их имена есть в санкционном списке СНБО относительно "воров в законе".
По данным СМИ, 62-летний Виктор Панюшин - известный в криминальном мире как "Витя Пан", находится в розыске Интерпола.
Катамадзе - 47 лет, в преступном мире его знают как "Магало" или "Резо".
Предыстория:
- 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Зеленский уточнил, что санкции вводятся против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине. По словам Зеленского такой же пакет санкций применен к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
- 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
- В мае украинские правоохранители задержали нескольких криминальных авторитетов.