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СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО

Вторник, 1 июня 2021, 15:19
СБУ задержала еще двух воров в законе из санкционного списка СНБО

Сотрудники СБУ задержали на Львовщине двух "воров в законе", против которых ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "28 мая в Стрые сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций.

Сейчас продолжаются следственные действия, до завершения которых разглашение дополнительной информации не представляется возможным".

Детали: Подробностей СБУ не раскрывает, но по данным источника УП, задержанные - гражданин РФ Виктор Панюшин и грузин Реваз Катамадзе. Их имена есть в санкционном списке СНБО относительно "воров в законе".

По данным СМИ, 62-летний Виктор Панюшин - известный в криминальном мире как "Витя Пан", находится в розыске Интерпола.

Катамадзе - 47 лет, в преступном мире его знают как "Магало" или "Резо".

Предыстория:

  • 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Зеленский уточнил, что санкции вводятся против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине. По словам Зеленского такой же пакет санкций применен к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • В мае украинские правоохранители задержали нескольких криминальных авторитетов.

Валентина Романенко, УП

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Темы: СБУ
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