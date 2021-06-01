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За полуторамиллионную растрату имущества Киева будут судить депутата из Житомира

Вторник, 1 июня 2021, 18:33
За полуторамиллионную растрату имущества Киева будут судить депутата из Житомира

Государственное бюро расследований завершило следствие и передало в суд дело против бывшего директора коммунального предприятия Киевского областного совета, а ныне депутата Житомирского городского совета по факту растраты имущества столичной общины на 1,5 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Детали: По версии обвинения, чиновник, находясь на должности руководителя КП, в период 2016-2018 годов заключил ряд договоров об оказании услуг с субъектами хозяйствования частного сектора. Но услуги по указанным договорам фактически не предоставлялись, а средства перечислялись на счета родственников депутата местного совета и впоследствии попадали в карман чиновника.

Сторона обвинения задокументировала более 50 эпизодов противоправной деятельности, которыми причинен ущерб на сумму более 1,5 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 8 лет тюрьмы.

 

Украинская правда
Темы: криминалКиевЖитомир
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