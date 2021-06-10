Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в онлайн-формате обратилась к Комитету по иностранным делам Сената Штатов, призвав США усилить санкции против режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

Источник: сайт Тихановской

Прямая речь: " После инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной.

Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом.

Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа.

В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную.

Однако США вместе со своими партнёрами в Европе могут остановить этот путь".

Детали: Тихановская рассказала о похищении самолета Ryanair, преследования активистов и журналистов режимом Лукашенко, эскалации репрессий в Беларуси, а также ответила на вопросы американских сенаторов.

Лидер белорусской оппозиции призвала Соединенные Штаты:

расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них;

обсудить кризис в Беларуси в ходе таких важных международных мероприятий, как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США, встречи США-Россия, а также пригласить к участию белорусские демократические силы;

поддержать ЕС в организации международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием основных заинтересованных сторон;

разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси. Важно заверить белорусов в том, что они получат помощь после перемен.

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