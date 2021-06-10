Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в онлайн-формате обратилась к Комитету по иностранным делам Сената Штатов, призвав США усилить санкции против режима самопровозглашенного президента Лукашенко.
Источник: сайт Тихановской
Прямая речь: " После инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной.
Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом.
Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа.
В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную.
Однако США вместе со своими партнёрами в Европе могут остановить этот путь".
Детали: Тихановская рассказала о похищении самолета Ryanair, преследования активистов и журналистов режимом Лукашенко, эскалации репрессий в Беларуси, а также ответила на вопросы американских сенаторов.
Лидер белорусской оппозиции призвала Соединенные Штаты:
- расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них;
- обсудить кризис в Беларуси в ходе таких важных международных мероприятий, как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США, встречи США-Россия, а также пригласить к участию белорусские демократические силы;
- поддержать ЕС в организации международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием основных заинтересованных сторон;
- разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси. Важно заверить белорусов в том, что они получат помощь после перемен.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
- Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
- 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.
- Соединенные Штаты продлевают санкции против Беларуси, поскольку действия некоторых членов правительства и других лиц направлены на "подрыв демократических процессов" и "злоупотреблений против прав человека".