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Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко

Четверг, 10 июня 2021, 04:37

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в онлайн-формате обратилась к Комитету по иностранным делам Сената Штатов, призвав США усилить санкции против режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

Источник: сайт Тихановской

Прямая речь: " После инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной.

Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом.

Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа.

В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную.

Однако США вместе со своими партнёрами в Европе могут остановить этот путь".

Детали: Тихановская рассказала о похищении самолета Ryanair, преследования активистов и журналистов режимом Лукашенко, эскалации репрессий в Беларуси, а также ответила на вопросы американских сенаторов.

Лидер белорусской оппозиции призвала Соединенные Штаты:

  • расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них;
  • обсудить кризис в Беларуси в ходе таких важных международных мероприятий, как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США, встречи США-Россия, а также пригласить к участию белорусские демократические силы;
  • поддержать ЕС в организации международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием основных заинтересованных сторон;
  • разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси. Важно заверить белорусов в том, что они получат помощь после перемен.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
  • Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
  • 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.
  • Соединенные Штаты продлевают санкции против Беларуси, поскольку действия некоторых членов правительства и других лиц направлены на "подрыв демократических процессов" и "злоупотреблений против прав человека".

Украинская правда
Темы: ТихановскаяБеларусьЛукашенкосанкции


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