Шестеро судей КС заблокировали работу суда, требуя участия Тупицкого - СМИ
Шестеро судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно значимых дел: о медицинских гарантии, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседников в КС, источник "Украинской правды"
Дословно: "Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого".
Детали: По данным журналистов, этими судьями является Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.
При этом в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что пока секретариат не имеет такой информации, поскольку это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.
UPD: Собеседник УП говорит, что конфликт вокруг недопуска Тупицкого является политическим и должен решаться отдельно в судах, а не внутри КС.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Позже Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение.
- Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".