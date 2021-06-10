Шестеро судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно значимых дел: о медицинских гарантии, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседников в КС, источник "Украинской правды"

Дословно: "Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого".

Детали: По данным журналистов, этими судьями является Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

При этом в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что пока секретариат не имеет такой информации, поскольку это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

UPD: Собеседник УП говорит, что конфликт вокруг недопуска Тупицкого является политическим и должен решаться отдельно в судах, а не внутри КС.

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