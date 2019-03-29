Аферы в энергетике: экс-нардеп говорит, что 50-75% отдавал человеку Порошенко

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

Об этом говорится в письме, которое Крючков написал расследователям программы "Схемы" из немецкой тюрьмы, где он находится под экстрадиционным арестом.

По данным Национального антикоррупционного бюро, Крючков с другими людьми через компанию "Енергомережа" разворовывали средства "Запорожьеоблэнерго", более 60 процентов акций которого принадлежат государству. Следствие считает, что это привело к убыткам государству в 1,4 млрд грн.

Как утверждают журналисты, к сделкам был лично причастен бывший бизнес-партнер президента и первый заместитель председателя парламентской фракции "БПП" Игорь Кононенко. Он, вероятно, представлял интересы Порошенко.

"Кононенко выполнял ту часть договоренностей, которая была зоной ответственности стороны Порошенко-Кононенко... Они, согласно договоренностям, получили от 50% до 75% доходов от бизнеса, который был предметом договоренностей", – сказал журналистам подозреваемый Крючков.

По его словам, "договоренности" с Порошенко и Кононенко касались различных энергетических компаний, в частности, областных энергоснабжающих (Харькова, Николаева, Запорожья, Черкасс, Хмельницка), Одесского припортового завода, Николаевской и других теплоэлектроцентралей.

"Не рассматривайте Кононенко как самостоятельную "бизнес-единицу". Он принимает только локальные решения, но к принципиальным договоренностям он не допущен.... Основным реципиентом (получателем) доходов, безусловно, является Порошенко", – говорится в письме Крючкова.

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