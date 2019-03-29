Аферы в энергетике: экс-нардеп говорит, что 50-75% отдавал человеку Порошенко
Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
Об этом говорится в письме, которое Крючков написал расследователям программы "Схемы" из немецкой тюрьмы, где он находится под экстрадиционным арестом.
По данным Национального антикоррупционного бюро, Крючков с другими людьми через компанию "Енергомережа" разворовывали средства "Запорожьеоблэнерго", более 60 процентов акций которого принадлежат государству. Следствие считает, что это привело к убыткам государству в 1,4 млрд грн.
Как утверждают журналисты, к сделкам был лично причастен бывший бизнес-партнер президента и первый заместитель председателя парламентской фракции "БПП" Игорь Кононенко. Он, вероятно, представлял интересы Порошенко.
"Кононенко выполнял ту часть договоренностей, которая была зоной ответственности стороны Порошенко-Кононенко... Они, согласно договоренностям, получили от 50% до 75% доходов от бизнеса, который был предметом договоренностей", – сказал журналистам подозреваемый Крючков.
По его словам, "договоренности" с Порошенко и Кононенко касались различных энергетических компаний, в частности, областных энергоснабжающих (Харькова, Николаева, Запорожья, Черкасс, Хмельницка), Одесского припортового завода, Николаевской и других теплоэлектроцентралей.
"Не рассматривайте Кононенко как самостоятельную "бизнес-единицу". Он принимает только локальные решения, но к принципиальным договоренностям он не допущен.... Основным реципиентом (получателем) доходов, безусловно, является Порошенко", – говорится в письме Крючкова.
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Напомним:
- Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
- Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
- Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
- Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
- В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Позже журналисты сообщили, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.